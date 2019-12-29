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تطورات إصابة رمضان صبحي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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ينتظم رمضان صبحي لاعب الأهلي في البرنامج العلاجي بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي بالنادي.

ويخضع رمضان صبحي لبرنامج علاجي حيث يخوض المرحلة الأولى التي تشتمل على جلسات العلاج الطبيعي، على أن يبدأ في المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق.

وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قد أعلن في وقت سابق عن غياب رمضان صبحي، فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التي أجراها والتي كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلية الخلفية.

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