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أسعار العملات اليوم الأحد 29-12-2019 في البنوك المصرية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
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أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
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أسعار العملات اليوم

حافظت أسعار العملات اليوم الأحد 29-12-2019 على استقرارها مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، وذلك بعد انخفاضها في البنوك في ختام تعاملات الاسبوع الماضي وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصرى نحو  14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك
 
سجل متوسط سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع
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