أسعار العملات اليوم الأحد 29-12-2019 في البنوك المصرية



أسعار العملات اليوم







أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري



متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع



متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع



متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع



متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصرى نحو 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع



أسعار العملات العربية اليوم في البنوك



سجل متوسط سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع.



سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع.



سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع



سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع

حافظت أسعار العملات اليوم الأحد 29-12-2019 على استقرارها مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، وذلك بعد انخفاضها في البنوك في ختام تعاملات الاسبوع الماضي وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي: