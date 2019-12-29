إنترنت مجاني بطائرات مصر للطيران احتفالا بالكريسماس

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، احتفالاتها مع عملائها بمناسبة أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد حيث أطلقت مسابقة، من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك بهذه المناسبة جوائزها، عبارة عن تقديم خدمة الإنترنت المجاني بواقع ٥٠ جيجا بايت لعدد ٥٠ مسافر من عملاء مصر للطيران.





وذلك في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل ٢٠٢٠؛ ليحصل المسافر الواحد على 1 جيجا بايت مجانية من الإنترنت علي متن الطائرة، ولكي يستفيد عملاء الشركة الوطنية المسافرين بالانترنت المجاني عليهم الاشتراك في المسابقة من خلال ذكر ٥ من أصدقائهم في تعليق على المنشور الخاص بالمسابقة على الصفحة الرسمية لمصر للطيران وسيتم اختيار الفائزون من خلال سحب عشوائي وتقدم هذه الخدمة علي متن طائرات مصر للطيران الجديدة من طراز الدريملاينر B787-9 وإيرباص A220-300 والتي تمتلك مصر للطيران منهم إجمالي ١٣ طائرة حتى الآن تعمل على الخطوط الدولية والداخلية.



