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محافظ دمياط ترصد ٨ خطوات أنعشت صناعة الأثاث في 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
هند الشيال
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن قطاع الأثاث هو القطاع الأهم بمحافظة دمياط، ولقد شهد العام المنقضي عدة خطوات لتطوير الصناعة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مدينة دمياط للأثاث المقام على مساحة ٣٣١ فدان وبتكلفة ٣.٦٢٥.٥٦٦ مليار جنيه مطلع ديسمبر الحالى. 

كما تم افتتاح معرض دائم بمدينة دمياط للأثاث لعرض منتجات الصناع بالمدينة، كما تم توقيع بروتوكول مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات لفرش وحدات مشروع بشائر الخير (٣، ٥) بإجمالى عدد ٢٤١٩٢ وحدة سكنية. 

كما تم افتتاح سلسلة معارض "صنع فى دمياط" بواقع أربعة مراحل كل عام، وافتتاح معرض فرنكس بمدينة دمياط للأثاث والذى جاء بمشاركة أكبر مشترى ومستوردى الأثاث بالعالم،و افتتاح عدد من المعارض بعدد من محافظات الصعيد بالتعاون مع الغرفه التجاريه، وتم إنشاء موقف مدينة دمياط للأثاث لتوفير وسائل انتقال للصناع من أصحاب الورش بالمدينة.

وشهدت محافظ دمياط توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة جاب فرنسا القابضة وذلك للشراكة والتمويل والادارة فى إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بمدينة دمياط للأثاث. 

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم افتتاح ٨ مشروعات للصرف الصحى خلال العام المنقضي بدث، حيث تم افتتاح المرحلة الأخيرة بمحطة صرف صحي البستان بتكلفة قدرها ٣١ مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الأخيرة بالمحطة الفرعية لصرف صحى كفر المنازلة بتكلفة ٨ مليون، وافتتاح  محطة صرف صحى أولاد حمام بقرية عزب النهضة بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، وافتتاح محطة صرف صحى كفر الشناوى بفارسكور بتكلفة ٢٢ مليون جنيه.

كما تم افتتاح محطة صرف صحى عزب النهضة بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، وافتتاح مشروع صرف صحي كفر تقى بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وإفتتاح محطتى صرف صحي العطوى والغوابين بتكلفة إجمالية ٤١ مليون جنيه. 
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