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قتلى بتحطم طائرة في أمريكا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
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تحطم طائرة
تحطم طائرة
وكالات
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قتل 5 أشخاص كانوا في طريقهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم، أمس السبت، إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم بعد مغادرتها - بفترة وجيزة - مطاراً إقليمياً في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وقالت الشرطة الأمريكية، إن 6 أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي وسقوطها في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد في لافاييت بولاية لويزيانا.

 

وكان شخصًا واحدًا من ركاب الطائرة، وشخصاً كان إما داخل سيارة أو بالقرب منها على الأرض، نقلا إلى مستشفى محلي مصابين بجروح تشكل تهديداً على حياتهما.

 

وفي مؤتمر صحافي، قال روبرت بينوا، قائد إدارة الإطفاء في لافاييت، إن شخصين في مكتب البريد أصيبا نتيجة استنشاق الدخان ويجري علاجهما أيضا في المستشفى.

 

وذكرت محطة "دبليو.دي.إس. يو نيوز" في نيو أورليانز أن مراسلتها الرياضية كارلي مكورد (30 عاما) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم.

 

وقال بينوا إن محققي هيئة الطيران الاتحادية سيجرون تحقيقاً في أسباب الحادث، نقلًا عن قناة العربية.

 

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مقتل 5 أشخاص طائرة في أمريكا تحطم طائرة

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