شيرين عبد الوهاب تكشف موقفها من العودة للسوشيال ميديا بعد انقطاعها أشهر

كشف شيرين عبد الوهاب، عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، بعد انقطاع دام أشهر بسبب الهجوم الذي تتعرض له.





وأكدت خلال حوارها ببرنامج "عرب وود"، أنها ستعود بالتأكيد، لأنه لا حل أمامها سوى استيعاب الناس وأرائهم المختلفة.



