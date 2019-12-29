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شيرين عبد الوهاب تكشف موقفها من العودة للسوشيال ميديا بعد انقطاعها أشهر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:34 ص
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بوابة الفجر
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كشف شيرين عبد الوهاب، عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، بعد انقطاع دام أشهر بسبب الهجوم الذي تتعرض له.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج "عرب وود"، أنها ستعود بالتأكيد، لأنه لا حل أمامها سوى استيعاب الناس وأرائهم المختلفة.

وأضافت: "هو شكل الناس حالها مش هيتعدل، فأنا كده كده هرجعهم، فعلا إحنا بقينا معرضين اليومين دول لكم هائل من التعليقات، ربنا يكون في عوننا إننا نقدر نستوعبها".

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