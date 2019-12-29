"أمطار وسحب وشبورة كثيفة".. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد



وأشار الخبراء في بيان رسمي، أن محافظات الساحل الشمالى والوجه البحري، ستشهد سقوط للأمطار، نتيجة تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد.



ونوهت إلى وجود شبورة مائية تقل معها الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بينما نشاط الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط علي أغلب الأنحاء.



وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب شرقًا، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



أوضح الخبراء بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات مصر كما يلي:

القاهرة 11 19

الاسكندريه 12 19

بورسعيد 12 21

مرسي مطروح 12 18

شرم الشيخ 14 23

مرسي علم 14 21

الغردقة 12 23

طابا 12 18

نويبع 13 21

الأقصر 07 21

أسوان 08 21

الوادي الجديد 05 20



أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن تنبؤاتهم لحالة طقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.