فريدة الشوباشي لرئيس جامعة جنوب الوادي: "هتعمل محاكم تفتيش للطلبة!"



وأوضحت "الشوباشي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية on e، أن رسالة ودور الجامعة يكمن في تلقي العلم وغرس القيم المحترمة والتفكير في حب الوطن والمجتمع، وخاصة أن الطلاب في هذه المرحلة يجتاوزا الـ 18 من العمر، ومن حق الجميع أن يرتدي ما يريد.



وأشارت إلى أن طلبة جامعة جنوب الوادي بالتأكيد من المنطقة المحيطة، ومدركون جيدا بالعادات والتقاليد المجتمعية، مضيفا أنه لذلك لن يكون هناك ملابس خارجة.



ورد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، قائلا: الجامعة لها طابع خاص والمجتمع المحيط بها له تقاليده وعاداته، مؤكدا أنها تضم طلابا من جميع محافظات مصر وليس الوادي الجديد فقط.



وأضاف: "الطلاب يأتون للجامعة كمحراب علم وليس بلاچ، وأيضا الجامعة ليست للعلم فقط ولكنها تغرس القيم والاخلاق.. نحن نحد من سلوك دخيل على مجتمعنا، وقرارنا الالتزام بقصات الشعر المعتدلة، وعدم ارتداء البناطيل المقطعة، وعدم السماح للطالبات بدخول الجامعة بـ"ملابس مكشوفة".



علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، على قرار رئيس جامعة جنوب الوادي، بمنع دخول الطلاب بالبنطلون المقطع أو قصات الشعر الغير لائقة، قائلة: "رئيس الجامعة يريد تطبيق مفهومه ومقاييسه الشخصية عن اللائق والغير لائق.. هذا القرار يعتبر محاكم تفتيش".