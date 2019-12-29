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رئيس جامعة الوادي الجديد يعلق على منع الدخول بـ"البنطلونات المقطوعة"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن تفاصيل قرار منع دخول الطلاب بالبنطلون "المقطع"، مؤكدا أنه ليس قرار جديد، ولكن الجديد أنه تم البدء في تفعيله والتشديد على تنفيذه.

وعن أسباب اتخاذ هذا القرار، قال "طنطاوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية "أون إي"، إن الجامعة لها طابع خاص والمجتمع المحيط بها له تقاليده وعاداته، مؤكدا أن قرار المنع جاء حفاظا على الذوق العام ومنع خدش الحياء العام.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أن هذا القرار سبقه فيه كافة الجامعات الكبرى، التي رفعت شعار الانضباط، موضحا أنه تلقى بعض الإشارات من أولياء الأمور بوجود حالات ترتدى مثل هذه الملابس التي اعتبرها دخيلة على المجتمع، مؤكدا أن قرار المنع لاقى القرار ترحيبا واسعا من المجتمع المحيط بالجامعة والطلاب.

وأضاف: "الطلاب يأتون للجامعة كمحراب علم وليس بلاچ، وأيضا الجامعة ليست للعلم فقط ولكنها تغرس القيم والأخلاق.. نحن نحد من سلوك دخيلة على مجتمعنا، وقررنا الالتزام بقصات الشعر المعتدلة، وعدم ارتداء البناطيل المقطعة، وعدم السماح للطالبات بدخول الجامعة بـ"ملابس مكشوفة".

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الكلمات المفتاحية

قصات شعر جامعة جنوب الوادي البنطلونات المقطعة

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