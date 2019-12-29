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تعرف على عدد مشاهدات أغنية حسين الجسمي الجديدة "تساوى الكل" (فيديو)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "تساوى الكل"، حتى الآن أكثر من 1,482,118 مشاهدة.

وطرح الجسمي الأغنية في 22 ديسمبر الجاري، كما نالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

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الكلمات المفتاحية

موسيقى منوعات مزيكا الفجر الفني الجسمي

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