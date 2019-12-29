عقدة اليونايتد وتألق راشورد وأبرز ما جاء في مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد





أبرز ما جاء في مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد



وشهدت مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد اليوم بعض الظواهر والأرقام الإيجابية، يبرزها لكم الفجر الرياضي من خلال هذا التقرير.





مانشستر يونايتد ضد بيرنلي .. العقدة مستمرة



فاز بيرنلي على مانشستريونايتد عام 2009 في أول مباراة تجمعهما على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز بإنطلاقته الجديدة، ومنذ ذلك اليوم، فشل بيرنلي في تحقيق أي فوز على اليونايتد على الإطلاق، متعادلاً في 4 مباريات وخاسراً لخمس أخرى.





راشفورد يواصل التألق



سجل ماركوس راشفورد هدفه الثاني عشر هذا الموسم، وصنع 4 أهداف آخرى في 20 مباراة، يلتجاوز راشفورد بذلك حصيلته الموسم الماضي مع اليونايتد، حيث أنه في 33 مباراة خلال الموسم المضي 2018/2019 ، سجل راشفورد 10 أهداف وصنع 6 أهداف، في إحصائية تبرز تطور مستوى الدولي الإنجليزي هذا الموسم.





ويواصل النجم الآخر الفرنسي أنتوني مارسيال تألقه هذا الموسم، بعد أن أضاف هدفه العاشر هذا الموسم في 13 مباراة فقط لعبها مع اليونايتد.





براندون ويليامز .. موهبة على الطريق



لعب ويليامز مباراة برنلي في مركز الظهير الأيسر، وأوردت شبكة "سكواكا" الإحصائية أرقام ويليامز خلال المباراة، حيث لمس الكرة في 63 مناسبة، وقام بـ 6 تغطيات، وأرسل 3 عرضيات صحيحة.