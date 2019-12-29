Advertisements
عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها الغناء منذ 30 عاما (فيديو)
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
Advertisements
Advertisements
أكدت الفنانة عزيزة جلال، أن حب الجمهور لها كان الدفاع الأساسي، لعودتها من الاعتزال لأكثر من 30 عامًا.
وكشفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc" أن التفرغ لأأسرتها وتربية أطفالها كانت أهم أسباب اعتزالها الغناء.
وأحيت عزيزة جلال، قبل أيام حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن مهرجان شتاء طنطورة، حيث أبدعت في غناء العديد من أغنياتها الشهيرة التي قدمتها قبل الاعتزال.
ويعد الحدث الأبرز في مهرجان شتاء طنطورة هو عودة المطربة عزيزة جلال بعد 30 عامًا من اعتزالها، وعلقت على عودتها في المهرجان قائلة: "هنا في العلا لمست شيئًا مختلفًا عن بقية الأماكن التاريخية التي غنت بها في السابق.
Advertisements