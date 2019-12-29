عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها الغناء منذ 30 عاما (فيديو)

أكدت الفنانة عزيزة جلال، أن حب الجمهور لها كان الدفاع الأساسي، لعودتها من الاعتزال لأكثر من 30 عامًا.





وكشفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc" أن التفرغ لأأسرتها وتربية أطفالها كانت أهم أسباب اعتزالها الغناء.