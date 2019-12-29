على جمعة: مصر شهدت تطور غير مسبوق في 2019

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن المصريين أثبتوا أنهم مصريين باجتيازهم الفترة الصعبة التي عاشتها مصر منذ2011، مشًيرا إلى أن الشعب المصري من الشعوب صاحبة الحياة.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت أن عام 2019 شهد خروج مصر من أزمتها، وحدث نقل نوعية من حالة الحضيض إلى حالة جيدة، ونرجو من الله سبحانه وتعالي في عام 2020 أن يتم علينا نعمته وفضله وأن يزيدنا توفيقا".



وانتقد توقعات الخبراء الاقتصاديين المتشائمة قائلًا: "كنت اسمعهم بيقولوا أن أخر 2019 هيكون الدولار 21 جنيه ودلوقتي بقى أقل من 16 جنيه.. خبرة ايه ديه!"، لافتا إلى أن الدولة المصرية شهدت تطور غير مسبوق ورفعنا رأسنا بين الأمم، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار أحد المؤشرات التي تدل على تعافي الدولة.



وتابع: "رفعة مصر مرة أخرى تحققت بفضل إخلاص القيادة السياسية والمسئولين والشعب المصري، وفي عام 2020 نسأل الله أن نرى الشعب سعيد وقد عاد إليه الرفاهية".

