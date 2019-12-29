تعرف على أغرب سؤال ورد لدار الافتاء

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء، إن أغرب الأسئلة التي تأتي لدار الافتاء هي الغريبة عن المجتمع والإسلام، معقبًا:" في واحد سألنا عن إمكانية عدم الإنفاق على زوجته وهي مريضة ولا لا"، معقبا: "الأخلاق والقيم فوق الفتوى، والعشرة فوق الفتوى".



وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن إعاقة الإبن لوالدته والتطاول عليها بالضرب أمر تهتز له السماوات والأرض، معقبًا: "حكم إعاقة الآن لوالدته شيء فوق الحرام".



ولفت إلى أن الشعب المصري مهتم بشؤونه الدينية، وهذا الأمر واضح من حرصه على السؤال عن الأحكام الدينية في الكثير من المسائل.

