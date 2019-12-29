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"أحمد أبو مسعد".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:23 ص
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أحمد محمد بديوى
أحمد محمد بديوى
داليا الحسين
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قال الحاج أحمد محمد بديوى، جد الطالب الكفيف ياسر، إنه يقوم بإيصال حفيده الكفيف" ياسر" إلى كلية أصول الدين بـجامعة الأزهر كل يوم، من محل اقامتهم بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة وحتى مقر كليته بمنطقة الحسين، معلقا: "باخد تاكسي 100 جنيه.. ومربيه وهو عمره 3 سنوات دلوقتي عمره 23 سنه.

وأضاف " بديوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على فضائية on E، مساء السبت، أنه سعيد بوصول حفيده الى جامعة الأزهر ودخوله الكلية ليحقق حلمه العلمى، لذا فإنه تفرغ لمساعدته، لافتا إلى أنه يعتبر الأب وألام بالنسبة لحفيده "ياسر" الذى فقد نظره فى سن صغير للغاية فأصبح هو السند الذى يتكأ عليه فى كل شئون حياته اليومية.

وتابع: "بساعد ياسر قي دروسه وحفظ القرأن الكريم، لافتا إلى أن "ياسر" ولد كفيفا وانفصل والده عن والدته بعد أنجابه وتكفل جده بتربيته من وقتها حتى يحقق حلمه ويستكمل تعليمه، مناشدًا المواطنين أن يتطوع أحدا لمعونة حفيده في تحفيظ القرآن واستذكار دروسه، ومعاونته فى أوقات الامتحانات.
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