مصطفى قمر :"أجمل حاجة في الدنيا انك تعمل حج أوعمرة لبيت ربنا"





ونشر قمر، مجموعة من الصور الجديدة له، ظهر خلالها وهو جالس داخل المسجد النبوي برفقة أحد الأشخاص، معلقًا عليها :" بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية، أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل، لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا اللي هي إنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله".



وتابع مصطفى قائلاً: "أنا عندي حاجات كتير هحكيلكوا عنها البوست الجاي، أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي، ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي، أنا كنت خلاص مش هدخل الروضة من الزحمة لغاية ما شاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس آثار وأخلاق عالية، شاورلي أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر، وصليت الفجر وربني كرمني كمان وصليت الشروق مش هوصفلكوا لما ربنا يآذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة، قوللي احساسك بقي ساعتها ايه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الله أكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد".



على صعيد آخر، يُشار أن مصطفى شارك مؤخرًا في فيلم " فين قلبي"، والفيلم بطولة شيري عادل، يسرا اللوزي، من تأليف محمد راضى، إخراج إيهاب راضي.



يذكر أن مصطفى قمر، يجرى حاليًا التحضيرات الأولية للجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" المقرر تصويره خلال الأيام القادمة، والفيلم تم طرحه في عام ٢٠٠٥، وشارك في بطولته الفنان الراحل طلعت زكريا،داليا البحيري، ياسمين عبدالعزيز،ريهام عبدالغفور، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ، إخراج على إدريس.









كشف الفنان مصطفى قمر، عن بعض المواقف التى صادفته خلال أدائه لمناسك العمرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".