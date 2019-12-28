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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم السبت 28 / 12 / 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:54 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمي
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حقق نادي مانسشتر يونايتد فوزا غاليًا على حساب نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، وخسر نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وتعادل نادي توتنهام أمام نظيره نادي نوريتش سيتي بنتيجة 2 / 2 بينما حقق نادي إيفرتون فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما تعادل نادي ساوثهامتون علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة 1 / 1.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " كالتالي:

1- جيمي فاردي 17 هدف
2- بيير إيمريك أوباميانج 12 هدف
3- ماركوس راشفورد 12 هدف
4- داني إينجز 12 هدف
5- رحيم ستيرلنج 11 أهداف
6- هاري كين 11 أهداف
7- تامي أبراهام 11 هدف
8- محمد صلاح 9 أهداف
9- ساديو ماني 9 أهداف
10- سيرجيو أجويرو 9 أهداف
11- تيمو بوكي 9 أهداف.
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