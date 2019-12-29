Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامي يكشف حيثيات تأييد حبس الراقصة جوهرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
Advertisements
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
داليا الحسين
Advertisements
كشف محمد صالح، المحامي بالنقض، آخر مستجدات قضية الراقصة "جوهرة" المتهمة بالتحريض على الفسق بسبب ارتداؤها بدلة غير مطابقة لمواصفات وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن الراقصة مازالت في مصر ومتعاقدة على عدة حفلات خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد.

وأوضح "صالح"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن جوهرة متعاقدة على عدد كبير من الحفلات، والاعتقاد الأكبر أنها لا تزال في القاهرة، وتهمة التحريض على الفسق لا ترتبط بمهنة بذاتها، حيث أن إرتداء أي شخص ملابس خارجة، يمكن أن يوقعه تحت طائلة القانون.

وتابع: "النقض لا يوقف تنفيذ حكم الحبس على الراقصة جوهرة، ومن المفترض أن تكون في السجن لتنفيذ العقوبة لحين الرجوع للقضاء"، لافتًا إلى أن الحكم عليها سنة صدر بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريس حبس الراقصة جوهرة جوهرة الكريسماس

أخبار تهمك

كلام نهائي.. حقيقة انتقال ساسي لأهلي جدة

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 8 ساعات

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. صورة الراقصة جوهرة المتسببة في إثارة الجدل

صافيناز ترد على اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عقب ظهورها شبه عارية

بفستان أسود مكشوف.. الراقصة جوهرة تخضع لجلسة تصوير جديدة

عاجل.. الراقصة "جوهرة" تصدم جمهورها بنبأ ارتباطها

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

بعد تسريب فيديو إباحي لها.. 5 أزمات طاردت الراقصة جوهرة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status