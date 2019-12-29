محامي يكشف حيثيات تأييد حبس الراقصة جوهرة

كشف محمد صالح، المحامي بالنقض، آخر مستجدات قضية الراقصة "جوهرة" المتهمة بالتحريض على الفسق بسبب ارتداؤها بدلة غير مطابقة لمواصفات وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن الراقصة مازالت في مصر ومتعاقدة على عدة حفلات خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد.



وأوضح "صالح"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن جوهرة متعاقدة على عدد كبير من الحفلات، والاعتقاد الأكبر أنها لا تزال في القاهرة، وتهمة التحريض على الفسق لا ترتبط بمهنة بذاتها، حيث أن إرتداء أي شخص ملابس خارجة، يمكن أن يوقعه تحت طائلة القانون.



وتابع: "النقض لا يوقف تنفيذ حكم الحبس على الراقصة جوهرة، ومن المفترض أن تكون في السجن لتنفيذ العقوبة لحين الرجوع للقضاء"، لافتًا إلى أن الحكم عليها سنة صدر بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق.

