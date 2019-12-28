ترتيب مجموعة الاهلي في دوري الابطال اليوم 28/12/2019 بعد فوزه على بلاتينيوم





ترتيب مجموعة الاهلي في دوري الابطال





ترتيب مجموعة الاهلي في دوري الابطال، تغلب النادي الأهلي على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب الأهلي " السلام سابقًا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وسجل النادي الأهلي هدفي اللقاء عن طريق وليد سليمان في الدقيقتين 8 و 69، وسجل الهدف الأول برأسية قوية بعد عرضية علي معلول ليضعها في أقصى يسار حارس المرمى، وأضاف الهدف الثاني من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للمارد الأحمر.





وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني متساويًا مع النجم الساحلي في المركز الأول والهلال السوداني في المركز الثالث، بينما يتزيل بلاتينيوم جدول الترتيب بدون نقاط.





وتضم المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا كلًا من: الأهلي المصري - النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي.



ترتيب مجموعة الاهلي في دوري الابطال بعد مباراة اليوم

1- النجم الساحلي التونسي 6 نقاط (له 4 أهداف وعليه هدف).

2- الأهلي المصري 6 نقاط (له 4 أهداف وعليه هدفين).

3- الهلال السوداني 6 نقاط (له 4 أهداف وعليه 3 أهداف).

4- بلاتينيوم الزيمبابوي 0 نقاط (له هدف وعليه 7 أهداف).



وبدأ الاهلي مباراته أمام بلاتينيوم بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد الشيخ - وليد سليمان - جونيور أجايي.





خط الهجوم: وليد أزارو.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا:-



