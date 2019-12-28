مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي.. ليفربول ضد ولفرهامبتون.. وديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي

انتهت منافسات اليوم الأول من الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت العديد من المباريات المثيرة، ونرصد لكم مواعيد مباريات مباريات اليوم الأحد بالبريميرليج.

مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي

آرسنال ضد تشيلسي

ويقام ديربي لندن في قمة منافسات الجولة العشرية بالدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر قناة ’’بي ان سبورت 2’’ التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

ليفربول ضد ولفرهامبتون

وتقام المباراة التي تجمع كلا الطرفين بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر قناة ’’بي ان سبورت 2’’ التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

وتنطلق المباراة التي تجمع كلا الطرفين على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر قناة ’’بي ان سبورت 4’’ التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.