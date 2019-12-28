رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف عن منظومة رقمية جديدة لحل الشكاوي

كشف اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق منظومة رقمية جديدة لمساعدة المواطن على حل الشكاوي بسرعة وكفاءة.



وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت أن نجاح المنظومة الجديدة مرتبط بوعي المواطن مع إجراءات الدولة، مشيرا إلى أن دور الإعلام والمدارس والكنائس والمساجد توعية المواطن بحقوقه وأنه يجب أن يتمسك به.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن عام 2020 سيشهد منظومة رقمية أكثر فعالية، وهناك خطة كاملة لنشر سيارات الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، لافتُا إلى أن هناك حملات على المستلزمات الطبية، وتم ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لغلق هذه المنشآت.

