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مواعيد مباريات الأهلي| موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:58 م
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الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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يستضيف فريق بلاتنيوم الزيمبابوي نظيره النادي الأهلي المصري ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء قوي يسعي فيه الأهلي لوضع قدم للصعود لدور ال 8 من البطولة الإفريقية.

وحقق النادي الأهلي فوزعلى فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، بهدفين دون رد.

وإستطاع وليد سليمان من قيادة الأهلي بعد تسجيله هدفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برأسية فى الشوط الأول ومن ركلة جزاء فى الشوط الثانى ليتساوي الأهلي برصيد 6 نقاط مع كل من النجم الساحلى التونسي والهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا
يحل الأهلي ضيف ثقيل على بلاتنيوم الزيمبابوي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى مباراة بالجولة الرابعة يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا
يلتقي الأهلي و بلاتنيوم الزيمبابوي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى مباراة بالجولة الرابعة يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي وبلاتنيوم
النجم الساحلى التونسي 6 نقاط
الهلال السوداني 6 نقاط
الأهلي المصري 6 نقاط
بلاتنيوم الزيمبابوي بلا نقاط
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