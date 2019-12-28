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الحب يجمع السعوديين والمصريين في "ضي"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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معرض ضي
معرض ضي
الفجر الفني
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توافد الفنانون والمتذوقون والمثقفون وجمهور الفن التشكيلي يحتفلون بالفنانين التشكيلين السعوديين والمصريين بمعرضهم الجماعي نتاج ورشتهم "وجوه واماكن".

ويقام هذا مع معرض الفنان أيقونة الحفل عصمت داوستاشى الذى شارك جموع المشاركين بمعرض خاص له يجمع بعض أعماله وأعمال من رسمه.  

وقاما بافتتاح المعرض السيدة نادية الزهير وزوجها الشيخ طلال زاهد وحضور عدد من الشخصيات المعروفة منهم الكاتب الصحفى شريف قنديل والفنان الكبير محمد عبلة واللواء قنديل محمد قنديل وعدد من الشخصيات العامة.

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