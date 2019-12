لوك جديد.. سيرين عبدالنور تحتفل بالكريسماس

تشارك الفنانة سيرين عبد النور، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور في أحدث إطلالتها الجديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





وعلقت "عبد النور"، على الصور: "trust the magic of new beginnings happy new year 2020"، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





وظهرت سيرين عبدالنور في الصورة، مرتدية فستان أبيض ذات أكمام طويلة، مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جديدة وجذابة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .





جدير بالذكر أن أحدث أعمال سيرين كان مسلسل "الديفا"، وهو من بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.





والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة ويجذب المشاهد له ولأحداثه المثيرة.