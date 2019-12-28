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محمد الباز يفجر مفاجأة بشأن طلب السراج قوات تركية لمساندته في معركة طرابلس (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:04 م
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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد الباز، إن قطر ليست دولة عربية، لأن كل مخططاتها وأهدافها لا تصب في مصالح الدول العربية، ولذلك يتبرأ العرب من دويلة قطر، معقبًا: "بأي منطق وبأي شكل وبأي حسبه تحسب الدوحة على العرب".

وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن حكومة الوفاق الغير شرعية في ليبيا، طلبت من تركيا إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، فقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطلب من البرلمان التركي الموافقة على هذا الأمر.

ولفت إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، لا تضمن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، ولكنها تتضمن تقديم الخدمات الأمنية، وبعض التدريبات العسكرية المشتركة.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا فايز السراج تركيا الإعلامي محمد الباز أخبار مصر

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