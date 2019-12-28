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إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:13 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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انطلق منذ قليل حفل "نجوم المهرجانات"، والذي ينظمه ستديو 100 نسخة، على خشبة مسرح "الجريك كامبس"، حيث شهد الحمفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق فن المهرجانات.

وبدأ اولى فقرات الحفل، الموزع وعازف الاورج الشهير إسلام شيبسي، حيث قدم باقة من المع معزوفاته، بمصاحبه الثنائي عازفي الدرامز "إسلام تاتا، وخالد ماندو"، وكالعادة خلق شيبسي حاله من السعادة والبهجة من خلال العزف التي تفاعل معه الحاضرين بالرقص. 

يذكر أن إسلام شبسي، من أشهر عازفي الأورج في مصر، والذي تألق الفترة الأخيرة، واستطاع أن يخلق نوعًا جديدًا من الموسيقى من خلال دمج موسيقى الأورج مع الدرامز وظهور ميكس جديد من الموسيقى، وشارك في الكثير من المهرجانات الأوروبية والسفر لإحياء حفلات خارج مصر كان من أبرزها حفلات لندن والمغرب والبرتغال، وإسبانيا.  
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
إسلام شيبسي وثنائي عازفي الدرامز يشعلان حفل "100 نسخة" بـ"الجريك كامبس" (صور)
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