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البرلمان الليبي: زيارات دولية لـ عقيلة صالح لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح
كساب أحمد
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قال فتحي المريني، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الوطني الليبي على مدار الثلاث أيام الماضية، نجح في تحقيق تقدمًا كبير على كافة المحاور الرئيسية لمدينة طرابلس.

وتابع المريني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن النظام التركي لديه مطامع في ليبيا، ويحاول فرض سيطرته على طرابلس، ولكن هذا لن يحدث.

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يعمل الآن على سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، لأنها غير شرعية وغير قانونية، حيث يقوم بجولات خارجية في قبرص واليونان، وسيزور أمريكا الفترة المقبلة بناءً على دعوة من الإدارة الأمريكية لشرح الموقف الليبي، والعمل على سحب الاعتراف الدولي للحكومة الوفاق الغير شرعية.
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طرابلس تركيا الجيش الليبي البرلمان الليبي أخبار مصر أخبار ليبيا

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