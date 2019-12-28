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احتفالية عيد العلم الثاني عشر بجامعة الفيوم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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الدكتور أحمد جابر شديد - رئيس جامعة الفيوم
الدكتور أحمد جابر شديد - رئيس جامعة الفيوم
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة ستنظم احتفالية عيد العلم الثاني عشر على مدار يومي 30 و31 ديسمبر 2019 لتكريم منسوبيها المتميزين في كافة المجالات سواء العلمية أو البحثية أو الإدارية أو الأنشطة الطلابية حيث سيتم تكريم ما يقرب من (1000) متميز من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والخريجين والطلاب.

وأضاف أن الجامعة تشرف هذا العام بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأشار أنه سيتم خلال اليوم الأول رئيس جامعة الفيوم السابق والقائم بأعمال رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والعمداء السابقون والوكلاء السابقون والقيادات الإدارية السابقة وجائزة جامعة الفيوم التقديرية في القطاع العملي وجائزة جامعة الفيوم للتفوق في التدريس وجائزة جامعة الفيوم للتفوق في البحث العلمي (القطاع العملي) وجائزة جامعة الفيوم للتفوق في البحث العلمي (القطاع الأدبي) وجائزة جامعة الفيوم للتفوق في خدمة المجتمع وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في التأليف العلمي (القطاع العملي) وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في التأليف العلمي (القطاع الأدبي) وأوائل الخريجين (البكالوريوس – الليسانس).

وأضاف سيادته أنه سيتم خلال اليوم الثاني تكريم الراحلين من أعضاء هيئة التدريس والراحلين من الإداريين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والمتميزون في الترقي لوظيفة أستاذ والترقي لوظيفة أستاذ والمتميزون في الترقي لوظيفة أستاذ مساعد والترقي لوظيفة أستاذ مساعد وجائزة التميز الإداري وجائزة الموظف المثالي وجائزة العامل المثالي والمتميزون في النشر العلمي بأبحاث لها معامل تأثير والمتميزون في النشر العلمي بأبحاث ليس لها معامل تأثير وجائزة أفضل رسالة دكتوراه في القطاع العملي وجائزة أفضل رسالة ماجستير في القطاع العملي والحاصلين على الدكتوراه من أعضاء الهيئة المعاونة والحاصلين على الماجستير من أعضاء الهيئة المعاونة والحاصلين على الدكتوراه من الوافدين والحاصلين على الماجستير من الوافدين والحاصلين على الدكتوراه من الإداريين والحاصلين على الماجستير من الإداريين وأوائل الخريجين (البكالوريوس – الليسانس) والطلاب المتميزون في الأنشطة الطلابية.
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الكلمات المفتاحية

مصر عيد العلم جامعة الفيوم اخبار احتفالية

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