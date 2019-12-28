جمهور الأهلي يحرج الخطيب بـ3 رسائل نارية قبل مباراة بلاتينيوم (فيديو)

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد السلام عدة رسائل إلى مجلس إدارة النادي الأحمر، قبل مواجهة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

وهتفت الجماهير خلال تواجدها في المدرجات :"النادي الأهلي كبير .. الكورة للجماهير ، يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا، حسن يا حمدي قول للخطيب النادي الأهلي أكبر لاعيب، لو مش قدها سيبها وغور ... النادي الأهلي أحسن جمهور".





كما هتفت الجماهير :"افهم بقى يا عم .. جمهور الأهلي أهم، الإدارة مسئولية مش بس كرسي وشمسية".

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل في إطار مباريات الجول الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.