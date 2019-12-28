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خبير أمني: هناك مخطط تركي لنقل الوضع السوري إلى ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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خالد عكاشة
خالد عكاشة
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن مصر تنظر إلى اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، والتحركات التركية بقلق كبير، حيث تحاول تركيا ممارسة عملية خداع كبرى على كافة الأطراف.

وأشار "عكاشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن تركيا تحاول خرق القوانين الدولية بشكل لا ينطلي على أحد، مضيفا أن مصر تدرك أن أسلحة تركيا هى التنظيمات المصنفة إرهابيا مثل جبهة النصرة، وأحرار الشام، فهى تنظيمات تشغلها تركيا في سوريا منذ 8 سنوات.

وأضاف أن مصر تخشى أن تكون هناك نسخة جديدة ومسرح مماثل في ليبيا لما يحدث في سوريا، منوها بأن زيارة الرئيس التركي إلى تونس كانت محاولة للدخول من الأبواب الخلفية، ولكن الأحزاب التونسية انتفضت لرفض الزيارة، وأكدوا أن المخططات التركية مكشفوفة، حيث أن هناك مخطط تركي لنقل الوضع السوري إلى ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس خالد عكاشة توك شو أردوغان أخبار مصر

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