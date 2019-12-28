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أحمد موسى: "النقل الثقيل قنبلة موقوتة.. وسائقوه بيمشوا بمزاجهم"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:36 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى، على وفاة 22 عاملا وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم على طريق بورسعيد – دمياط قائلًا: "سيارات النقل عبارة عن قنبلة موقوتة تجري على الأرض.. 22 مواطنا راحوا ضحية جبروت وإهمال وجريمة سائق"، مشيرًا إلى أن سائق النقل الثقيل يسير دون رادع ولا يهتم بالسيارات بجانبه على الطريق.

قال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن معظم الحوادث التي تحدث في مصر بسبب سيارات النقل؛ لأن السائقين يفرضون سيطرتهم على الطريق، معقبًا: "سائق النقل عامل نفسه ملك الطريق ويسيطر عليه".

وأضاف أن الدولة تقوم بوضع ضوابط وإجراءات للحد من حوادث الطرق ولكن دون جدوى، معلقًا: "عمري ما شوفت سائق لوري ماشي على يمين الطريق.. لا بيمشى بمزاجه.. والناس كلها توسع واللي مش بيوسع بيخبطه.. ربنا يرحم الضحايا وذويهم".
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