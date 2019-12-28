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الجيش الليبي: فوجئنا بحجم الدعم التركي والقطري للمليشيات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:20 م
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اللواء خالد محجوب
اللواء خالد محجوب
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن أمن ليبيا من أمن مصر، مشيرا إلى أن الميليشيات في ليبيا رفضت كل خيارات السلم، ومن ثم كان الحل العسكري هو الأخير مع تلك الميليشيات التي زرعها الإخوان.

وأشار "محجوب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم أقاموا تطويق كامل حول الميليشيات، منوها بأنهم فوجئوا بحجم التسليح الذي وفرته تركيا وقطر للميليشيات في ليبيا، حيث ضبطوا أكثر من 300 مدرعة مع تلك التنظيمات.

وأضاف أن مساحة ليبيا كبيرة للغاية، وهم يعملون على استرداد الأراضي كاملة، منوها بأنهم لا يستطيعون استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الطائرات حرصا على سلامة المنشآت، معلقا: "نحن نبني ونقاتل في نفس الوقت".
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الكلمات المفتاحية

المحجوب اللواء خالد المحجوب الجيش الليبي

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