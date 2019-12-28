Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفيلو وأبوليلة يضعان اللمسات الأخيرة استعدادًا لحفلهما بالجامعة الأمريكية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:07 م
Advertisements
الفيلو وابو ليلة
الفيلو وابو ليلة
سعد نبيل
Advertisements
يستعد مطربا المهرجانات الفيلو وأبو ليلة لإحياء حفلا غنائيا ضخما بالجامعة الأمريكية، بوسط البلد.

ومن المقرر أن يقدم الفيلو وأبو ليلة، باقة متنوعة من أغاني المهرجانات التي عشقها الجمهور وأصبحت تستحوذ على مكانة كبيرة في قلوب عشاق الموسيقى والأغاني.

يذكر أن أبو ليلة والفيلو قاما بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية قبل بدء الحفل والتأكد من كل الأجهزة التي من المقرر أن يستخدموها خلال حفلتهما بالجامعة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسلات رمضان، مسلسلات جديدة دراما اليكي افلام جديدة افلام 2020 اخبار الفن آلف

أخبار تهمك

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و نصف

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 38 دقيقة

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

موضوعات متعلقة

رامي عياش يروح لحفله في الإسكندرية: "نشوفكن في حفلة العمر"

شاهد.. الصور الأولى من بروفات فايا يونان استعدادًا لحفل الماركيه

كارول سماحة تستعد لحفل افتتاح مهرجات موازين

أوكا وأرتيجا يضعان اللمسات الأخيرة استعدادًا لحفلهم بموسم الرياض

آية عبدالله لـ"الفجر الفني": ضد منع حمو بيكا من الغناء لأنه من انجح الفنانين (حوار)

تعرف على تفاصيل .. حفل نجوم المهرجانات الشعبية في ليلة رأس السنة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status