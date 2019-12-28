الفيلو وأبوليلة يضعان اللمسات الأخيرة استعدادًا لحفلهما بالجامعة الأمريكية





ومن المقرر أن يقدم الفيلو وأبو ليلة، باقة متنوعة من أغاني المهرجانات التي عشقها الجمهور وأصبحت تستحوذ على مكانة كبيرة في قلوب عشاق الموسيقى والأغاني.





يذكر أن أبو ليلة والفيلو قاما بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية قبل بدء الحفل والتأكد من كل الأجهزة التي من المقرر أن يستخدموها خلال حفلتهما بالجامعة الأمريكية.

يستعد مطربا المهرجانات الفيلو وأبو ليلة لإحياء حفلا غنائيا ضخما بالجامعة الأمريكية، بوسط البلد.