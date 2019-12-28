بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

ارتفعت حصيلة الوفيات في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى "مينى باص" - محمل بعمال الاستثمار، على طريق "بورسعيد - دمياط"، إلى 22 شخص واصابة 7 آخرين من أبناء محافظة دمياط.



وعلى الفور، توجهت جميع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات استقبلت مستشفى السلام ١٧ جثة و٤ مصابين كما استقبلت مستشفى التضامن ٢ مصابين واستقبلت مستشفى الزهور ٣ جثث ومصاب واستقبلت مستشفى الحميات ٢ حالة وفاة.



وقد تم التحفظ على حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم، وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفحص الحالات وتقديم الخدمة الطبية الاولية اللازمة.



وبالفحص المبدئى تبين أن جميع الحالات تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعاني من كسر بالحوض وهم، نورا علي الفيومي ٢٤ سنة مستشفى السلام، مصابه باشتباه مابعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبى ٢٨ سنة مستشفى السلام

اشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد محمود ٣٠ سنة مستشفى السلام، كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بالجسم، ندى محمد الأمام ٢٠ سنة مستشفى السلام، كدمات وجروح بالجسم، أشرف حلمى غزولي ٤٧ سنة مستشفى الزهور، كسر بعظام الحوض، إجلال على دسوقى ٤١سنة مستشفى التضامن، اشتباه مابعد الارتجاج، ليلى عبد الجليل فؤاد٢٠سنة مستشفى التضامن، كدمات وسحاجات بالجسم وارتجاج بالمخ.



وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة ولحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.