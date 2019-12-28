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شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:04 م
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سناء يوسف
سناء يوسف
أحمد رمضان متولي
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فاجأت الفنانة سناء يوسف، جمهورها بجلسة تصوير جديدة من تصوير المصور محمد مغربي، وتألقت سناء بإطلالة جذابة بفستان أخضر زيتي من تصميم مصمم الأزياء محمود عنتر وبلمسات الماكيير أمين ومصفف الشعر هيثم دهب ، كما ارتدت مجموعة أنيقة من مجوهرات ميراج Mirage Jewelery .

 

وقد أعلنت سناء عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير خاصة وأنها كانت تتابع الأجزاء الأولى منه وتلعب سناء شخصية "زينب" وهي شخصية طيبة وحكيمة وتعمل دائما على لم شمل عائلتها وسط أحداث الانتقام والثأر .

 

والمسلسل بطولة سوسن بدر ، لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

 

وفي سياق متصل هنأت سناء يوسف، جمهورها بحلول رأس السنة، قائلة: "اتمنى أن تكون سنة ٢٠٢٠ سنة سعيدة عليا وعلى أسرتي وكل الوطن العربي".

شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
شاهد.. سناء يوسف تفاجئ جمهورها وتعلن مشاركتها في "البيت الكبير" بجلسة تصوير
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