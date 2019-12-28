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بركة غليون: "إنتاجنا من الأسماك يوزع على كل محافظات مصر" (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد القادمة، استشاري بقطاع الدلتا للإنتاج السمكي، إن مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون أحدث طفرة كبيرة في الإنتاج السمكي، فالإنتاج يغطي السوق من شهر نوفمبر إلى شهر فبراير.

وأشار "القادمة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر بتبني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن حجم الإنتاج يصل إلى 2000 طن سنويا، وينتجون بلطي وحيد الجنس، موضحا أن سعر البلطي وصل خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى 35 جنيها، ولكن الآن وصل سعره إلى 23 جنيها، أي انخفض سعره حوالي 13 جنيها في الكيلو.

وأوضح أن إنتاج بركة غليون يتم توزيعه على بورصة الأسماك في كفر الشيخ، وسوق العبور بالقاهرة، معلقا: "إنتاجنا بيتوزع على كل محافظات مصر"، منوها بأنهم يعملون على زيادة الإنتاج اعتبارا من العام المقبل.
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الكلمات المفتاحية

توك شو بركة غليون أسماك أخبار مصر

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