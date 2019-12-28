الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة



طقس اليوم السبت

تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



طقس الأحد

طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



طقس يوم الإثنين

يكون حالة الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح نشطة على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة:-

السواحل الشمالية الغربية تتراوح العظمى ما بين 19 لـ 17، والصغرى 12 لـ 11.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 لـ 19، والصغرى 11.

الوجه البحري والقاهرة العظمى تكون 18 والصغرى تكون ما بين 10 لـ 12.

جنوب سيناء والغردقة تكون 23 للعظمى والصغرى 14.

شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 18 لـ 20 والصغرى ما بين 8 لـ 12.

وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 21 والصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المائلة البرودة، لمدة 4 أيام على معظم مناطق أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط للرياح واحتمالية سقوط الأمطار على عدة مناطق.