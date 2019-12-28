دعاء فاروق ترد بقوة على هجوم متابعيها اللاذع: "أنا بنتي محترمة" (فيديو)

ردت الإعلامية دعاء فاروق، على هجوم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة بعدما " تنمر" البعض على شكل أبنائها وستايل ملابسهم.

وشعرت دعاء فاروق بالاستياء عقب نشر صور تجمعها بأبنائها وهما يرتديان بنطلون مقطع ولم ترتدي إبنتها الحجاب، قائلة: " بنتي 15 سنة وكيوت، ومحترمة ومتربية إللي تلبسوا ملكوش دعوة بيه".





وأضافت دعاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، عن التنمر على أولادها: "أنا مش هخبي ولادي، هما من حقهم عليا انهم يتصوروا مع أمهم، وأفرح بيهم وهما يفرحوا بيا".





وتابعت دعاء فاروق : "في خط احمر اتكلموا عليا أنا ولادي لاء، ممنوع حد ينطق كلمة ولا يقولي شكل بنتي ولا لابسة إيه ولا أبني عامل ازاي"، إلى جانب إنه شرعاً من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه.





وأردفت دعاء فاروق: "مش معني إني شخصية عامة أبقى مشاع، أنا مش مشاع، اتكلموا عن البرنامج بتاعي او انتقدوا فقراته، أما حياتي الشخصية محدش له دعوة بيها ولا حد يحاسبني، دي حرية شخصية وأنا مش هخبي ولادي".





جدير بالذكر أن الإعلامية دعاء فاروق تعرضت للعديد من الانتقادات بعد نشر صورة أولادها، مما أدى إلى وضع تعديل على الصورة وكتبت عليها: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي".



