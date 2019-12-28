تقارير إنجليزية.. نجم ريال مدريد في طريقه إلى توتنهام

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نجم هجوم ريال مدريد أجرى محادثات سرية مع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام من أجل العودة إلى توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن جاريث بيل كان قريباً من الرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه رفض الكثير من العروض القادمة من الدوري الصيني وأصر على الاستمرار مع الملكي.





وكشفت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ذكر أن جاريث بيل ليس جزءاً من خططه إلا أن الأمر انتهى ببقائه مع الميرينجي، حيث خاض عدداً من المباريات هذا الموسم.





وأكدت الصحيفة البريطانية اليوم أن جاريث بيل اتفق مع مورينيو على العودة إلى توتنهام في شهر يناير المقبل بعد الاتقاق على عدد من الأمور الرياضية.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام مستعد لدفع 25.7 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى كريستيان إريكسن الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم من أجل إقناع ريال مدريد ببيع نجمه.





وأفادت وسائل إعلام إسبانية أمس بأن توتنهام يخطط لاستعادة نجمه السابق ونجم ريال مدريد الحالي الويلزي جاريث بيل في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات المقبلة في يناير القادم.





وأكدت شبكة El Desmarque الإسبانية أن توتنهام مستعد للتخلي عن خدمات نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن بالإضافة إلى 25.7 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جاريث بيل.





وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جاريث بيل كان قد أبدى سعادته بتولي جوزيه مورينيو تدريب توتنهام علماً أن المدرب البرتغالي كان قد حاول التعاقد مع جاريث بيل عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد.





وذكرت الشبكة الإسبانية أن جاريث بيل لعب في صفوف توتنهام في الفترة ما بين 2007 حتى 2013 وخاض مع توتنهام 203 مباراة وسجل 56 هدفاً وصنع 58 هدف بينما لعب مع ريال مدريد 244 مباراة وسجل 104 هدفاً وصنع 67 هدف.



