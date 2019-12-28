تحت رعاية مكتبة مصر.. miss elegant Egypt نضمت ندوة عن مرض البهاق

نظمت أمس الجمعة مسابقة miss elegant Egypt ندوة للتوعية بالتنمر وتخصصت بالحديث عن مرض البهاق، تحت رعاية مكتبة مصر العامة بالدقي.





و بدأ الندوة محمود نجاح مؤسس المسابقة لتحية الحضور وتحدث بالندوة استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية دكتور حسام العناني وخبير تطوير الذات وتنمية المهارات واستشاري العلاقات الأسرية، بهدف التوعية الطبية والدعم النفسي والسلوكي حول مرض البهاق.





وأكد جميعهم علي ان مرض البهاق يحتاج إلي جانب نفسي واجتماعي وأسري للتعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ذلك المرض وأسبابه ونشر فكرة أن البهاق مرض جيني غير معدي، وكيفية الدعم النفسي لمن يعاني من التنمر ومساعدته للتعامل مع التنمر بشكل صحيح.





وانهي الندوة عارض الأزياء الشهير محمود حسن، ليتحدث عن تقبله لمرض البهاق وكيفية تعامله معه ليصبح ناجحا بشكل كبير.





وأكد نجاح أن تلك الندوة ليست الأخيرة من نوعها فسوف يقام ندوات وأنشطة أخرى تحت مسمي التنمر من تنظيم مسابقة ملكة الأناقة.