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بالتقسيط.. "الصحفيين" تعلن عن رحلة جديد للعمرة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:09 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم رحلة جديدة للصحفيين وأسرهم، على أن تكون أولوية الحجز لمن تقدموا للرحلة الماضية، وتم تأجيلهم لعدم وجُود أماكن شاغرة لهم، وذلك نظرًا لإقبال الزملاء وأسرهم على رحلة العمرة الماضية.


وقال "الزناتي" في بيان له، إن مسوى العمرة ٥ نجوم، ويشمل الاشتراك الإقامة لمدة عشرة أيام بالإفطار (بوفيه مفتوح)  في فندقي مكة والمدينة خمس نجوم، والمزارات  والطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) على شركة مصر للطيران، والانتقالات الداخلية (مكة-المدينة) بأتوبيسات مكيفة حديثة، والسفر سيكون في الفترة من ٧ إلى ١٦ فبراير المقبل .

وأضاف "الزناتي" أنه سيتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة فقط، بسداد (50%) نقدًا والباقي على (6) أشهر بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسؤول اللجنة الزميل عصام عبدالمنعم بالنقابة.

 

وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة أن الأوراق المطلوبة هي جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة) من تاريخ الرحلة، وعدد (3) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، وشهادة تطعيم، والرقم القومي، لافتًا إلى أن الحجز سيكون بأولوية السداد، وتسليم جميع الأوراق المطلوبة اعتبارًا من الأربعاء المقبل ولمدة (أسبوع)، أو اكتمال العدد بمقر النقابة بالدور الثالث.

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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين رحلة عمرة للصحفيين حسين الزناتي الفجر

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