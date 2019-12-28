في حملات مكثفة.. إعدام ٢٠٠ كلب ضال خلال أسبوع بشوارع الدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حملات مكافحة الكلاب الضالة تأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار الذي يتسبب فى إصابات خطيرة للمواطنين وخاصة الأطفال.



وقال الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري إنه تم إعدام 200 كلب ضال الأسبوع الماضي باستخدام الخرطوش والاستركنين وأن حملات المكافحة مستمرة طوال الأيام وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن شن حملات مكبرة على مستوى المحافظة للقضاء على الكلاب الضالة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.وكلف محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع،والمرور الدوري على جميع الأحياء والمراكز والمدن.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حملات مكافحة الحيوانات الضالة ضرورة لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين،واكد على ضرورة نقلها بعد القضاء عليها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الآمن بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.