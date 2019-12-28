Advertisements
Advertisements
Advertisements

في حملات مكثفة.. إعدام ٢٠٠ كلب ضال خلال أسبوع بشوارع الدقهلية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:05 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن شن حملات مكبرة على مستوى المحافظة للقضاء على الكلاب الضالة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع،والمرور الدوري على جميع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حملات مكافحة الحيوانات الضالة ضرورة لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين،واكد على ضرورة نقلها بعد القضاء عليها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الآمن بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن حملات مكافحة الكلاب الضالة تأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار الذي يتسبب فى إصابات خطيرة للمواطنين وخاصة الأطفال.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري إنه تم إعدام 200 كلب ضال الأسبوع الماضي باستخدام الخرطوش والاستركنين وأن حملات المكافحة مستمرة طوال الأيام وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كلاب ضالة اعدام كلب ضال اخبار

أخبار تهمك

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ ساعة و 21 دقيقة

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ 36 دقيقة

«شووت» Line zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يلا شوت بث مباشر zamalek LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الزمالك

منذ 41 دقيقة

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Shikabala شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الزمالك GOAL

منذ أقل من ساعتين

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ ساعة و نصف

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

"كورة أون لاين" - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول BEIN

منذ ساعة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و 24 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك هدف مباشر الآن

منذ أقل من ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ 40 دقيقة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ ساعتين

«يلا شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك "الشوط الثاني"

منذ أقل من نصف ساعة

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

منذ ساعتين

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

حملة لإعدام الكلاب الضالة في الدقهلية

حملات بيطرية بـ"الدقهلية" تقتل أسبوعيا من 300 إلى 400 كلب ضال

إعدام 91 كلباً ضالا بحملة للطب البيطري بالفيوم

"وسط الإسكندرية" يقتل 20 كلباً ضالًا خلال حملة مكبرة على الشوارع

كلب ضال يعقر 3 مواطنين والطب البيطري يعدم 27 كلباً بالدقهلية

بيطري قنا: القضاء على ٤٨٩ كلبا ضالا بشوارع المحافظة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:09 م

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

02:29 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Shikabala شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الزمالك GOAL

02:44 م

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

03:50 م

«يلا شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك "الشوط الثاني"

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status