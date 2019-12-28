أخبار البورصة المصرية .. 4.9 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي









أخبار البورصة المصرية









ولفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 185.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 33.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 408.9 مليون جنيه، بحجم تداول 145.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.8 مليار جنيه بحجم تداول 331.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56.7 ألف عملية.









وحققت قيمة التداول بالبورصة المصرية تراجعاً إلى 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى بسبب قرب أعياد الكريسماس وإتجاه المتعاملين الي الأحتفاظ بالسيولة ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

سجل إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع الماضي نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 856 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.