Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. 4.9 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:58 م
Advertisements
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية 

سجل إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع الماضي  نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 856 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


ولفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية،  أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 185.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 33.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 408.9 مليون جنيه، بحجم تداول 145.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.8 مليار جنيه بحجم تداول 331.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56.7 ألف عملية.


وحققت قيمة التداول بالبورصة المصرية  تراجعاً إلى 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى بسبب قرب أعياد الكريسماس وإتجاه المتعاملين الي الأحتفاظ بالسيولة ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريس الـ8 آلف

أخبار تهمك

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

منذ ساعتين

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و 23 دقيقة

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Shikabala شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الزمالك GOAL

منذ أقل من ساعتين

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك هدف مباشر الآن

منذ أقل من ساعة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ ساعة و 26 دقيقة

«شووت» Line zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يلا شوت بث مباشر zamalek LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الزمالك

منذ 40 دقيقة

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ 39 دقيقة

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ ساعة و نصف

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ 35 دقيقة

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ أقل من ساعتين

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ ساعة و 20 دقيقة

"كورة أون لاين" - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول BEIN

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك "الشوط الثاني"

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع قيم تداولات البورصة إلى 4.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع تداولات البورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

5.8 مليون جنيه إجمالى تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي

تراجع إجمالى تداولات البورصة إلى 4.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

تداولات البورصة المصرية تسجل 10.7 مليار جنيه هذا الأسبوع

35.1 مليون جنيه إجمالي قيم تداول "بورصة النيل" خلال الأسبوع المنتهي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:09 م

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

02:29 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Shikabala شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الزمالك GOAL

02:44 م

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

03:50 م

«يلا شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك "الشوط الثاني"

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status