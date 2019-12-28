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زيدان يتخلى عن بول بوجبا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:31 م
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بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن تألق الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي دفع إدارة ريال مدريد لصرف النظر عن دفع مقابل ضخم للتعاقد مع بوجبا والتركيز على اللاعبين الشباب.

وتألق فالفيردي البالغ من العمر 21 عامًا بشكل ملفت خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني


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مانشستر يونايتد صفقات ريال مدريد زيدان ريال مدريد بول بوجبا

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