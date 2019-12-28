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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة زيسكو ضد الزمالك كورة لايف KORA LIVE

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 28 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي زيسكو ضد الزمالك، والأهلي ضد بلاتينوم في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها. 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: 

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الثالثة"
زيسكو ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

النجم الساحلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

اتحاد العاصمة ضد صنداونز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

الأهلي ضد بلاتينوم، تقام المباراة في تمام 9:00مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الوداد البيضاوي ضد بترو أتليتكو، تقام المباراة في تمام 9:00مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ20"

واتفورد ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

نوريتش سيتي ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "دور الـ8"

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء ضد النصر، في تمام الثانية والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد أهلي جدة، تقام المباراة في تمام 4:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الاتحاد ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.


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