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من اغتيال "النقراشي" لـ"هشام بركات".. "الفجر" تستعرض أبرز جرائم الإخوان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تحل اليوم ذكري اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، في 28 ديسمبر 1948 في القاهرة، والذي قتل على يد أحد رجال تنظيم الإخوان الإرهابي، وقد كان القاتل متخفي في زي ضباط الشرطة وألقى التحية على النقراشي حينما كان متوجها للمصعد، فأطلق ثلاث رصاصات في ظهره.

ولقي النقراشي مصرعه في الحال وكان القاتل ينوي أن يطلق الرصاص على نفسه، ولكن تدخلت القوات وألقت بالقبض عليه، فيما تبين أن القاتل عضو من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين حيث اعتقل القاتل الرئيسي وهو عبد المجيد أحمد حسن، والذي اعترف بقتله، وذلك لأن النقراشي أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له في الحادث من الجماعة.

واستنكر حسن البنا عضو التنظيم الاخوان المسلمين عقب هذا الحدث بيانا تبرأ فيه من فاعليه تحت عنوان "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين"، وحكم على المتهم الرئيسي في الحادث بالإعدام شنقًا وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة.

ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها الإخوان في الآونة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو في مصر، وقد تنوعت بين تفجيرات واغتيالات لشخصيات مسئولة على رأسها واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فضلا عن محاولات اغتيال أخرى بات بالفشل، تفجير الكنائس في صعيد مصر ووجها البحري وسنعرض أبرز الاحداث:

1_ اقتحام شرطة كرداسة.

2- الاعتداء على مجمع المحاكم بالإسماعيلية.

3- اقتحام مبنى الديوان العام للمحافظة وإشعال النيران فيه.

4- اقتحام المجلس الشعبي المحلى بمدينة الفيوم وسرقة محتوياته.

5- اقتحام كنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم ومبنى قسم شرطة طامية.

6- تفجير كنيسة القدسين بالإسكندرية.

7- اقتحام وحرق مبنى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس.

8- - تفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا.

9- تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا.

10- اغتيال المستشار هشام بركات




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الكلمات المفتاحية

هشام بركات النقراشي الإخوان

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