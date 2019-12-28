أسعار الحديد اليوم السبت 28-12-2019 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم





واصلت أسعار الحديد اليوم السبت 28-12-2019 استقرارها في السوق المحلى استمرار لاستقراره خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية في ظل توقعات بتراجع سعر طن الحديد مطلع يناير المقبل.





وكانت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300.





أسعار الحديد اليوم فى الأسواق

سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا

سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن

سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن

سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن

سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن

سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن

سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن

أسعار الحديد اليوم للقطاعي

حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن

حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن

حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن

أسعار الحديد في 2019



