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أسعار الحديد اليوم السبت 28-12-2019 في السوق المحلي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم
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أسعار الحديد اليوم 

واصلت أسعار الحديد اليوم السبت 28-12-2019 استقرارها في السوق المحلى استمرار لاستقراره خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية في ظل توقعات بتراجع سعر طن الحديد مطلع يناير المقبل.

 وكانت أسعار  الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300.

أسعار الحديد اليوم فى الأسواق
سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا
سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن
سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن
سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن
سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن
سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن
سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن
سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن
سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن
أسعار الحديد اليوم للقطاعي
حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن
حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن
حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن
الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن
أسعار الحديد في 2019

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