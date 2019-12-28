كارينا كابور وسيف علي خان يستمتعان بالعطلة في سويسرا



كارينا كابور وسيف علي خان في إجازة إلى سويسرا مع كاريشما كابور والأطفال.



تستمتع كارينا كابور خان وسيف علي خان، بعطلة الشتاء في الجبال المغطاة بالثلوج في سويسرا مع تيمور وكاريشما.



انتقلت كاريشما كابور إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل صورها الأولى من حياتها السويسرية، شاركت كاريشما كابور عددًا من صورها مع كارينا وسيف وتيمور الصغير.



عند مشاركة الصور، كتبت كاريشما: "إنها أخبار جيدة".



في الصور، تُظهر كارينا كابور أفضل ما لديها في سترة زهور مع عائلتها، كاريشما أيضًا تستمتع بوقتها مع ابن أختها الصغير تايمور، من الناحية الأخرى يبدو مثل سانتا صغير في سترة باللون الأحمر مع خوذة خضراء.





أقلعت كارينا كابور إلى سويتزرلاند مع سيف وتايمر وكاريشما وأطفالها ساميرا وكياان بعد حضورها غداءً عائليًا لعيد الميلاد.



احتفلت الأسرة أيضًا بعيد ميلاد تايمور مؤخرًا، وأكمل تايمور ثلاثة أعوام هذا العام، وحضر الحفل العديد من أطفال النجوم، بما في ذلك ابن عم تايمور إينايا كيمو.



كل عام، تقضي كارينا كابور وسيف علي خان إجازتهم السنوية مع أسرهم في سويسرا، الصور من آخر عطلة في العام الجديد.

