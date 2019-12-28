"ربنا يفرحكم".. أوس أوس يوجه رسالة شكر لجمهوره في عيد ميلاده

قام الفنان الشاب محمد أسامة، الشهير بـ"اوس اوس"،بتوجية رساله شكر إلى جمهورة وكل من قام بالتهنئة له فى عيد ميلادة، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب:" شكرا لكل الناس الحلوه اللى بعتولى واللى كلمونى وكل سنه وانتم طيبين وعسل وربنا يفرحكم زى مافرحتونى وباذن الله السنه الجديده تبقى فتحه خير على كل الناس ياااارب اوس_اوس".



وقام متابعيها بتفاعل معه، وتهنئته مرة أخرى، والتمنى له عام حافل بالنجاحات والسعادة.



يُشار أن أوس أوس ينتظر حاليًا عرضه مسلسله الجديد" اتنين في الصندوق "، والمسلسل بطولة حمدي الميرغني،بيومي فؤاد،انتصار،صلاح عبد الله،هايدى رفعت،أوس أوس، نهى عابدين،رحاب الجمل،أحمد عبد الله محمود، ويتناول المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال من قبل المجتمع، ومن تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.



وفي سياق آخر خاض أوس أوس الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، من وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة كل من محمد إمام، وصلاح عبد الله، وكريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وعارفة عبد الرسول، وهاجر أحمد.



