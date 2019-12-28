بدء أول لقاء لوزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر (صور)

بدأ الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لقائه بعدد من مستثمرى البحر الأحمر وأصحاب المنشآت السياحية بالحر الأحمر، وذلك فى إحدى الفنادق السياحية بالغردقة.





وبدأ اللقاء فى عرض بعض الصعوبات التي تواجه القطاع السياحى، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.





كان أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سيزور،البوم مدينة الغردقة وسيلتقى بمحافظ البحر الأحمر، وأعضاء جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر في أول لقاء له بصناع السياحة بعد توليه حقيبة وزارة السياحة.





وأكد المصدر، من المقرر يناقش أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحة وسبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر وخاصة الغردقة خلال الفترة المقبلة.



